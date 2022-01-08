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Сменившую имидж Наргиз Закирову сравнили с Даней Милохиным

  /   Обновлено: 08 января 2022 13:04
Шоу-бизнес
Сменившую имидж Наргиз Закирову сравнили с Даней Милохиным
facebook.com  /  Nargiz Zakirova

Москва, 8 января. Финалистка одного из сезонов шоу «Голоc» Наргиз Закирова продемонстрировала поклонникам результат преображения. Певица, которая обычно ходила с бритой головой, обзавелась короткой стрижкой и стала похожа на TikTok-блогера Даню Милохина.

Артистка опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. На снимке она позирует, сидя по-турецки на кейсах для оборудования. Закирова одета на фотографии в широкие спортивные брюки, белую футболку с принтом, красную толстовку и кеды. Певица предстала перед подписчиками с короткими светлыми волосами и в круглых очках.

Знаменитость сообщила, что снимок был сделан в московской репетиционной студии, в которой она собирается со своей командой для создания музыки. Наргиз призналась, что для нее это место является культовым.

«Именно здесь произошло мое глобальное переосмысление ценностей и взглядов на привычные, казалось бы, вещи», — поделилась певица.

СМИ и поклонники сравнили артистку, которая обзавелась новой прической, с Даней Милохиным. Хотя Закирова стала похожа на юного TikTok-блогера, подписки отметили, что стрижка ей очень идет. По мнению пользователей соцсети, певица стала выглядеть помолодевшей.

Ранее Наргиз Закирова призналась, что употребляет алкоголь на гастролях. По словам певицы, она позволяет себе выпить даже во время концерта.

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знаменитости наргиз закирова
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