Песков: дата саммита ОДКБ пока не определена

Москва, 8 января. Дата возможного онлайн-саммита стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не определена. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Идея о проведении встречи принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Он озвучил инициативу во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Пока нет. Организатор Армения», — сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос о дате саммита.

Силы ОДКБ сейчас находятся с миротворческой миссией в Казахстане. В стране сразу после Нового года вспыхнули протесты, в результате которых погибли люди.