Минобороны РФ направит военно-транспортные самолеты для вывоза россиян из Алма-Аты

Москва, 8 января. Военно-транспортные самолеты Министерства обороны РФ выполнят рейсы из Алма-Аты для доставки россиян на родину. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Казахстане.

Согласно информации, рейсы Минобороны РФ запланированы на воскресенье с 17:00 до 18:00 по маршрутам Алматы — Иваново и Алматы — Оренбург. Сбор в терминале аэропорта начнется в 14:00.

«В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются. При принятии решения просьба также исходить из того, что самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров», — информирует посольство РФ в Казахстане.

Российское оборонное ведомство советует всем читающим донести информацию до родственников, знакомых или иных лиц, заинтересованных в возвращении на родину.

Ранее Минобороны РФ показало на видео около десяти тяжелых транспортных самолетов Ил-76, готовящихся к вылету в Казахстан. Известно, что российская авиация выполнит свыше 20 рейсов для доставки в республику миротворческого контингента ОДКБ.