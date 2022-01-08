Турецких экспортеров заставят продавать Центробанку четверть доходов в иностранной валюте

Анкара, 8 января. Пытаясь восстановить долларовые запасы после их продажи в прошлом месяце, турецкие власти намерены обязать всех экспортеров конвертировать четверть доходов, полученных в иностранной валюте, в лиры.

Центральный банк страны опубликовал такое заявление 3 января, потребовав от предпринимателей продавать 25% своей выручки из долларов, евро или фунтов стерлингов. Это стало очередным шагом правительства по борьбе с падением курса местной валюты и ростом инфляции, усиливающими недовольство среди граждан республики. Однако, как считают специалисты Bloomberg, в ответ на такие меры бизнесмены станут хранить часть своих доходов за рубежом, поскольку резкие скачки курса лиры могут нанести им существенный финансовый ущерб.

Bad news for Turkey-based exporters: "Turkey will require exporters to convert a quarter of their revenues to liras. The central bank will buy 25% of all income from exports of goods so long as the exporters receive payments in US dollars, euros or pounds"https://t.co/vJDRGzo3eJ — Aykan Erdemir (@aykan_erdemir) January 3, 2022

За истекший год турецкая валюта потеряла более половины своей стоимости из-за неудачной денежно-кредитной политики ЦБ, навязываемой президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства заставляет Центробанк снижать ключевую процентную ставку, чтобы побороть инфляцию, но большинство экспертов считает такой подход противоречащим здравому смыслу. Тем не менее турецкий лидер не желает воспринимать критику. Это привело уже к нескольким заменам в руководстве минфина и ЦБ, что лишь усугубило ситуацию вокруг курса национальной валюты.

В конце декабря после ряда заявлений Эрдогана, а также поэтапной продажи резервов, положение несколько улучшилось. Сейчас стоимость доллара составляет 13,87 лиры, что значительно ниже, чем в прошлом месяце, когда его цена доходила до 18 лир. Тогда ЦБ был вынужден несколько раз продавать иностранную валюту из своих резервов, чтобы стабилизировать курс национальной. Наряду с этим власти предпринимают и иные шаги для борьбы с девальвацией.

Например, внесены поправки в закон о получении выходцами из других стран турецкого подданства: теперь желающие стать гражданами республики должны инвестировать либо приобретать недвижимость лишь с использованием иностранных валют, которые затем будут направлены на восстановление резервов ЦБ.

Turkey will require exporters to convert a quarter of their revenues to liras. https://t.co/x1YGECfBUR via @BloombergQuint #Bitcoin ... Just saying. — Yezzzsir (@yezzzsir) January 7, 2022

В целом принятие двух таких решений вкупе может действительно оказать положительное влияние на текущее положение дел. Значительная часть желающих получить турецкое гражданство представлена предпринимателями, которых привлекают преимущества местного подданства. Это, например, возможность безвизового въезда более чем в сотню стран или получение бизнес-визы в США, а также ряд других преференций. Даже в том случае, если они станут утаивать часть доходов в зарубежных банках, некоторое число иностранной валюты все же будет оседать в турецком ЦБ. Однако если правительство страны не начнет проведение действенной финансовой политики, то этот поток может не восстановить резервы ЦБ, а лишь замедлить их истощение, поскольку многие эксперты считают нынешнее повышение стоимости лиры временным явлением.