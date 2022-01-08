Вашингтон опасается, что российские войска останутся в Казахстане

Вашингтон, 8 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Белого дома «остаются вопросы» о размещении миротворческого контингента ОДКБ в республике Казахстан. Об этом сообщает таджикский филиал «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента в России).

По мнению Блинкена, власти Казахстана могут самостоятельно справиться с наведением порядка в стране. По его словам, «Вашингтон пытается узнать, зачем Алма-Ате понадобилась помощь извне». Глава Госдепартамента выразил опасения, что российские войска из состава миротворческого контингента ОДКБ могут остаться в Казахстане.

«Новейшая история уже преподала нам урок – если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли», — заявил Блинкен.

Заявление госсекретаря США — не первая попытка Вашингтона поставить под сомнение целесообразность ввода миротворческого контингента в Казахстан.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила 6 января, что Соединенные Штаты не знают, было ли приглашение контингента в страну законным, и что американцы будут внимательно следить за соблюдением прав человека в республике.

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1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.