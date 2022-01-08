Леонков: европейцы должны вынудить НАТО отказаться от агрессивных планов против России

Москва, 8 января. Масштабная военная агрессия НАТО против России обернется катастрофическими последствиями для всей Европы. К такому выводу пришел военный аналитик Алексей Леонков.

Эксперт напомнил, что Североатлантический альянс создавался в противовес СССР, однако даже после его развала западный военный блок продолжил свое существование. Именно поэтому Россия требует от НАТО юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения на восток.

«Если есть такая формулировка, то приближение к нашим границам нельзя называть мирной ротацией войск. Мы это называем "обустройством театра военных действий". И когда будет все готово, то заряженное ружье выстрелит», — пояснил аналитик.

Леонков выразил уверенность, что в настоящее время НАТО не пойдет на открытый конфликт с Россией, так как потерпит разгромное поражение. При этом страны Североатлантического альянса продолжают модернизировать свои войска, чтобы усилить агрессивность риторики в отношении Москвы. Эксперт призвал европейцев оказать давление на руководство НАТО, чтобы вынудить отказаться от агрессивных планов против России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток. По его словам, российская сторона намерена достичь конкретных договоренностей с США по этому вопросу.