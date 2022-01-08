Си Цзиньпин направил Токаеву послание со словами поддержки на фоне событий в Казахстане

Пекин, 8 января. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил слова поддержки от председателя КНР Си Цзиньпина. Посол Китая передал их в МИД республики.

Китайский лидер направил коллеге из Казахстана послание со словами поддержки на фоне событий в государстве. Си Цзиньпин уверен, что ситуация в республике придет к стабильности в скором времени.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Токаевым. Лидер Казахстана проинформировал главу государства об обстановке с протестами и выразил благодарность за помощь. Касым-Жомарт Токаев предложил коллеге провести переговоры стран ОДКБ в режиме видеоконференции.