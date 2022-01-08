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Боевые расчеты комплексов С-300В4 отразили авианалет «противника» на Курилах

  /   Обновлено: 08 января 2022 12:46
Армия
Боевые расчеты комплексов С-300В4 отразили авианалет «противника» на Курилах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 января. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) отразили авианалет условного противника в ходе учений на Курильских островах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, в рамках маневров были отработаны обнаружение и уничтожение «вражеских» воздушных целей. Так, в ходе учений дежурные силы по противовоздушной обороне получили информацию о нарушении воздушных границ России летательными аппаратами условного противника.

«Расчеты С-300В4 выполнили поиск, опознавание и сопровождение воздушных целей, которые имитировали авианалет "противника". С-300В4 произвели по целям учебные электронные пуски зенитными ракетами и "уничтожили" авиацию противника при входе в зону поражения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что танкисты Западного военного округа отработали новые способы ведения боя на учениях в Воронежской области. Особое внимание уделялось ведению локальных боевых действий для выработки единого подхода к внедрению передовых форм подготовки и обучения армии.

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россия курилы учения с-300
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