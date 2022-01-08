Путин поздравил народную артистку РСФСР Марину Неелову с юбилеем

Москва, 8 января. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Марину Неелову с днем рождения. Лауреат премии «Ника» 8 января отмечает 75-летие. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

По мнению Путина, народная артистка РСФСР является человеком необыкновенного таланта. Неелова посвятила свою жизнь служению искусству — театру и кино.

«На сцене знаменитого «Современника», других ведущих театров страны, в кинематографе Ваша проникновенная игра захватывает зрителей, заставляет их сопереживать, испытывать самые глубокие чувства», — заметил российский лидер.

Он пожелал Нееловой крепкого здоровья и всего наилучшего. Актриса с 1974 года выступает на подмостках «Современника». Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Ты у меня одна», «Осенний марафон».

Неелова была дважды замужем. Первым ее избранником стал режиссер Анатолий Васильев. С 1989 года актриса состоит в браке с дипломатом Кириллом Геворгяном. У звезды кино есть дочь Ника, она увлекается скульптурой.

В первый день 2022 года Путин поздравил с юбилеем народного артиста РСФСР Сергея Шакурова. Актеру исполнилось 80 лет.