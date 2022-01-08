Зачем министру обороны Израиля улучшать отношения с главой Палестины

Министр обороны Израиля Бени Ганц провел встречу с президентом Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом. Несмотря на то, что их переговоры состоялись еще на прошлой неделе, это событие стало весьма значимым для региона и до сих пор является одной из главных тем для обсуждений.

Представитель арабского населения региона впервые за последние 11 лет прибыл на территорию еврейского государства для встречи с местным чиновником и был принят в частной резиденции главы военного ведомства. Этот шаг стал причиной критики по обе стороны разделительного барьера: его осудили как израильские правые, так и настроенные против контактов с Тель-Авивом палестинцы.

Gantz's meeting with Abbas marks latest move in his role of serving Israel's security elite



https://t.co/kjO456yAnW pic.twitter.com/TDvIvTMzBa — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 5, 2022

Израильская позиция

«Приглашение домой человека, который настаивает на выплате зарплаты убийцам израильтян, на мой взгляд, является ошибкой», — высказался министр жилищного строительства Израиля Зеев Элькин, входящий в одну политическую коалицию с Ганцем.

При этом чиновник высказал мнение о том, что никто не верит в слова главы Минобороны, обосновавшего дипломатическую встречу необходимостью пресечь дальнейшую региональную эскалацию.

Report: Gantz Met with Abbas for Security Reasons, to Fight Hamas https://t.co/2ustq0YxKW via @PalestineChron pic.twitter.com/L166rfU1kZ — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) January 6, 2022

По итогам переговоров Бени Ганц объявил о ряде шагов навстречу ПНА. Так, палестинская администрация получит аванс в размере 100 млн шекелей (32 млн долларов) от налогов, которые Израиль собирает от ее имени на своей территории. Помимо этого, еврейское государство обязуется признать резидентство 9500 палестинцев, живущих на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа без израильских документов. В дополнение к этому ряд арабских бизнесменов региона и некоторые VIP-персоны ПНА получат разрешения на въезд в Израиль.

Opinion - The Abbas-Gantz meeting has broken the deadlock without any major promises, writes Dr Adnan Abu Amer https://t.co/Cpe0nEvYG8 — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) January 7, 2022

Впрочем, Махмуд Аббас в преддверии встречи обозначил иные планы на поездку: он хотел начать мирный процесс и получить от Ганца обещание того, что израильские военные будут пресекать насилие еврейских поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу.

Впрочем, соотечественники упрекнули главу ПНА и за сам факт переговоров с Бени Ганцем, которого они считают военным преступником за его активное участие в антипалестинской деятельности и обвиняют в массовом убийстве арабов во время проведения операции «Защитный рубеж» в Газе в 2014 году.

Global Look Press / Nir Alon / ZUMAPRESS.com / Yousef Masoud / Keystone Press Agency

На этом фоне возникает вопрос: зачем глава Минобороны Израиля пригласил к себе Аббаса на встречу, заведомо непопулярную у граждан сразу двух государств?

Политика Бени Ганца

По мнению Шира Хевера, члена правления организации «Еврейские голоса за мир на Ближнем Востоке» (Jewish Voice for a Just Peace in the Middle East), последние шаги Ганца могут быть связаны с его политическими амбициями и защитой запущенных им инициатив.

Фракция израильского деятеля «Кахоль-лаван», именуемая также «партией генералов», сейчас имеет только семь мест в Кнессете (парламент). Однако после ухода экс-премьера Биньямина Нетаньяху и появления нового правительства во главе с Нафтали Беннетом, министр обороны наращивает темпы работы.

Так, Бени Ганц успешно продвинул ряд инициатив в интересах национальных сил безопасности, провел ряд назначений и заключил сделки с несколькими оружейными компаниями.

The salaries of Israeli soldiers will rise for the first time in six years by 50%, costing Israel $290 million.



Conscripted soldiers will now earn up to $980 a month. Minimum wage in Israel is about $1,700.#Israel I #Military I #Budget https://t.co/tloJhBpvfD — The Media Line (@TheMediaLine) November 23, 2021

Его политика включает в себя увеличение трат на оборону на 12%, а затем разрешение на внебюджетные ассигнования в размере 7,3 млрд шекелей (2,33 млрд долларов США) военным без рассмотрения и на конфиденциальные цели.

Также Ганц ранее смог отклонить проведение двух реформ, одна из которых предусматривала сокращение срока обязательной службы в армии, а вторая — уменьшение пенсий, которые получают отставные офицеры с относительно молодого возраста.

Plan to reform care for veterans stalls as Netanyahu, Gantz quarrel over funding | The Times of Israel https://t.co/R9Ipmv9SaJ — Fichman (@ukrlaa) May 3, 2021

В дополнение к этому министр добился резкого увеличения ежемесячных выплат рядовым солдатам, а в рамках большой пресс-конференции около недели назад анонсировал улучшение качество питания военнослужащих. Примечательно, что от этой публичной встречи израильская общественность ожидала оглашения стратегических планов в отношении одного из главных региональных противников — Ирана, а также поддерживаемых им движений «Хезболла» и ХАМАС, но глава Минобороны не стал уделять этому вопросу особое внимание.

Федеральное агентство новостей /

Сомнительные действия

Частью кампании, проводимой Ганцем в интересах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), стало изменение правил ведения боевых действий, расширяющее возможности применения огня на поражение даже по безоружным палестинцам.

Стабильно продолжающиеся и противоречивые операции армии на палестинских территориях все более вызывают сомнения среди рядовых бойцов ЦАХАЛ. Они обусловлены особой сложностью, опасностью, а также не подразумевали должной финансовой компенсации. Оглашенные на последней пресс-конференции нововведения, вероятно, призваны нивелировать факт недовольства военнослужащих.

«Армия пытается успокоить этот сектор повышением зарплаты и ослаблением правил ведения боевых действий, но в последнее время волнения среди солдат усилились», — отмечает в интервью Middle Eas Eye профессор Ягиль Леви, автор книги «Чья жизнь дороже» и исследователь корней израильского милитаризма.

По мнению эксперта, одной из ключевых проблем израильского военного ведомства являются не столько действия протестующих палестинцев, сколько активность еврейских поселенцев, проявляющаяся на полностью контролируемых Тель-Авивом палестинских территориях. Из-за нападений на местных арабов в регионе вспыхивают новые столкновения и протесты, на подавление которых Бени Ганц вынужден бросать силы ЦАХАЛ.

Global Look Press / Ayman Ameen/Keystone Press Agency

В то же время военный министр фактически не имеет возможности для подавления антипалестинской деятельности израильтян, он не обладает рычагами давления на них и не может использовать ресурсы полиции, способной подавить беспорядки.

На этом фоне армия вынуждена закрывать глаза на существующую проблему, а для урегулирования вопросов безопасности прибегает к механизмам приватизации и аутсорсинга — наблюдение за отдельными районами передается в ведомство частных компаний вроде NSO Group и NGO Monitor. Предоставленные ими данные, например, позволили властям еврейского государства внести шесть палестинских общественных организаций в список террористических организаций.

Федеральное агентство новостей /

Однако ограничение возможностей военного ведомства в перспективе может привести к новому серьезному региональному обострению, что требует от главы Минобороны поиска новых решений.

«Ганц торгует с ПНА теми ресурсами, которыми располагает, потому что у него нет другого выхода. Если бы он контролировал полицию, он бы использовал ее для сдерживания поселенцев, поскольку именно они являются причиной насилия, а не палестинцы», — считает исследователь Ягиль Леви.

Ситуация разворачивается по весьма неблагоприятному для военного министра сценарию. Без сотрудничества с Палестинской национальной администрацией израильская армия не имеет в своем распоряжении никаких средств для подавления палестинского сопротивления, кроме применения непропорционального насилия.

Федеральное агентство новостей /

Бени Ганц намерен идти в этом до конца: после критики в свой адрес он отметил свое разочарование противостоянию мирным инициативам и заявил о том, что встреча с Махмудом Аббасом была не последней.

Gantz, ‘disappointed’ by criticism of Abbas meeting, vows to meet PA chief again https://t.co/NioekzfREV — The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 3, 2022

Тем не менее у Палестинской национальной администрации фактически нет полномочий в секторе Газа, властью в котором обладает движение ХАМАС, выступающее против мира с Израилем. Исламистская организация вряд ли станет учитывать обязательства, которые в переговорах с еврейским руководством может взять на себя Махмуд Аббас. Такая позиция в прошлом мае уже стала причиной 11-дневной войны, и несмотря на прекращение боевых действий, региональная обстановка все еще серьезно напряжена.