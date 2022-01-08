Путин одобрил идею Токаева обсудить ситуацию в Казахстане в рамках видеоконференции ОДКБ

Москва, 8 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести разговор руководителей ОДКБ в формате видеоконференции. Об этом сообщили в Кремле.

Глава российского государства в свою очередь поддержал инициативу проведения видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ, чтобы обсудить меры по урегулированию ситуации на территории Казахстана.

До этого президент Токаев собрал оперативный штаб после беспорядков в Казахстане. В рамках совещания казахский лидер дал поручение восстановить объекты инфраструктуры Алма-Аты и других регионов после погромов.

Президент Казахстана также обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию в республике.