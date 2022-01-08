Бизнес Казахстана заявил о необходимости многолетнего восстановления разрушенных объектов

Алма-Ата, 8 января. Национальная палата предпринимателей Казахстана оценила масштаб ущерба, который был причинен бизнесу в ходе протестных акций. Об этом, ссылаясь на «Sputnik Казахстан»,

По мнению предпринимателей, чтобы оправиться от случившегося, понадобится несколько лет.

«На восстановление разрушенных объектов бизнеса могут уйти годы», — приводит РИА Новости позицию нацпалаты.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни наступившего года. Поводом стал двукратный рост цен на газ. На этом фоне Агентство по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении 180 предпринимателей. Они занимались розничной реализацией сжиженного нефтяного газа.