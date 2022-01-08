Токаев поблагодарил Путина за помощь в Казахстане

Москва, 8 января. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в Кремле.

В рамках разговора глава Казахстана проинформировал Путина о ситуации в республике. Токаев сообщил, что обстановка в стране развивается в сторону стабилизации.

Президент Казахстана также выразил признательность за оказанную помощь со стороны партнеров по ОДКБ, и особенно России.

До этого Токаев в очередной раз пообщался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Президенты провели переговоры по вопросам стабилизации обстановки на территории Казахстана.