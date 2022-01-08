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Казахские телеканалы «Мир» и «Мир 24» вернулись к работе после пожара

Общество
Казахские телеканалы «Мир» и «Мир 24» вернулись к работе после пожара
Федеральное агентство новостей

Алма-Ата, 8 января. Телеканалы «Мир» и «Мир 24» возобновили вещание после пожара в здании офиса в Алма-Ате.

Казахские телеканалы вернулись к работе после событий в офисе, сообщается в эфире «Мира 24». Недавно стало известно, что мародеры вынесли технику из здания, откуда вещала компания «Мир».

«Вещание телеканалов «Мир» и «Мир 24» в Алма-Ате восстановлено полностью», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех взрывах, которые прогремели в одном из дворов Алма-Аты. После инцидента местные жители почувствовали резкий химический запах. Данные о пострадавших и погибших не уточнялись.

Массовые протесты начались в Казахстане после повышения цен на сжиженный газ. Мародеры стали штурмовать административные здания, банки и магазины. Правоохранители приступили к «зачистке» в городах.

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