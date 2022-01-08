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Нацбанк Казахстана сообщил о наполнении банкоматов в регионах со стабильной обстановкой

Экономика
Нацбанк Казахстана сообщил о наполнении банкоматов в регионах со стабильной обстановкой
ФБА «Экономика сегодня»

Алма-Ата, 8 января. Работа финансовых учреждений по обеспечению банкоматов наличностью продолжается в регионах со спокойной обстановкой, заявили в Национальном банке Казахстана.

Регулятор уточняет, что наличные деньги в банкоматах должны появиться в городах Шымкент, Актау и Туркестан, а также в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях.

«Национальный Банк Казахстана сообщает о том, что банками второго уровня продолжаются работы по обеспечению наличными деньгами банкоматов в отдельных регионах страны со стабильной обстановкой, в том числе с 8 января в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, городах Шымкент, Актау и Туркестан», — указано в сообщении.

Кроме того, руководство Казахстана проработает 8 января возможность доступа граждан к жизненно важным цифровым ресурсам в условиях ограниченного соединения с интернетом, сообщил и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

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Казахстан банки банкоматы наличные
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