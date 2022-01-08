Иван Ильичев развенчал слухи об аутизме у сына певицы Анны Герман

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал писатель, биограф, певец и музыкальный продюсер Иван Ильичев.

Биограф верит в магию цифр и некую взаимосвязь между ними. Он родился ровно через девять месяцев после последнего дня рождения Анны Герман. Ее голос он впервые услышал в возрасте шести лет, а когда ему было 14, он впервые по ТВ увидел как певица выглядит на видео. Уже через три года Ильичев познакомился с Анной Качалиной, которая была близкой подругой Анны Герман и записывала все ее песни, работая в фирме «Мелодия».

В 2002 году судьба свела Ильичева с семьей певицы. Он приехал в Польшу на неделю, а остался на целых полтора месяца. Иван жил в комнате, которую оборудовала сама Герман. В те годы о родных певицы практически никто не вспоминал. Иван Ильичев погрузился в нужную атмосферу и вскоре незаметно для себя стал биографом певицы. Он осознал это, когда его пригласили на ТВ в связи со Всемирным днем биографа.

В 2012 году вышел фильм об Анне Герман, который поначалу даже не хотели показывать в Польше, однако первая серия произвела невероятный фурор и имела заоблачные рейтинги. Примерно в это же время появились слухи о том, что Збышек, сын Герман, является аутистом. Во время интервью Иван Ильичев развенчал домыслы журналистов. Он считает, что публикации об этом стали местью со стороны недобросовестных лиц, которым сын певицы отказался давать интервью. По словам Ильичева, сын Анны Герман просто является замкнутым человеком и не любит говорить о маме, которая умерла, когда тот был еще очень юн.

Также Иван рассказал о проекте «Имена на все времена» и его участниках. Речь идет о певцах, которые были популярны в 70-80-х годах прошлого века. Идея возникла благодаря Анне Вески, которая и предложила организовать этот проект еще в 2000 году. А Ильичев стал его музыкальным продюсером.

Большое интервью с Иваном Ильичевым смотрите 9 января на площадке ФАН.