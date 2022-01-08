Улетевший на Мальдивы Билан поселился в доме на воде

Москва, 8 января. Певец Дима Билан решил не оставаться на праздники в Москве и отправился на отдых в теплые края. Артист улетел на Мальдивы, где поселился в доме на воде.
Исполнитель хита «Невозможное возможно» рассказал о путешествии на своей странице в Instagram. Билан поделился кадром, на котором он позирует в темных очках на фоне лазурной воды.
«В этот раз решил пожить в доме на воде! Ночью океан умиротворяюще шепчет!» — подписал снимок певец.
Коме того, исполнитель опубликовал несколько кадров с Мальдив в Stories. Он показал бассейн, расположенный прямо в море, а также свою трапезу, состоящую из морепродуктов и других блюд.
Подписчики артиста похвалили его решение отправиться на райские острова. По мнению поклонников, исполнителю действительно нужно отдохнуть и восстановить силы.
«Смывайте всю усталость и напряжение. Заряжайтесь живительной энергией»;
«Правильное решение! Звуки музыки, волн, океана — это же релакс, это можно слушать вечно»;
«Наконец-то вам удается хоть чуть-чуть, но отдохнуть. Берегите себя», — написали комментаторы.
Ранее Дима Билан признался, что у него есть зависимость от спиртных напитков. По словам певца, врач диагностировал у него третью стадию алкоголизма.