Улетевший на Мальдивы Билан поселился в доме на воде

Москва, 8 января. Певец Дима Билан решил не оставаться на праздники в Москве и отправился на отдых в теплые края. Артист улетел на Мальдивы, где поселился в доме на воде.

Исполнитель хита «Невозможное возможно» рассказал о путешествии на своей странице в Instagram. Билан поделился кадром, на котором он позирует в темных очках на фоне лазурной воды.

«В этот раз решил пожить в доме на воде! Ночью океан умиротворяюще шепчет!» — подписал снимок певец.

Коме того, исполнитель опубликовал несколько кадров с Мальдив в Stories. Он показал бассейн, расположенный прямо в море, а также свою трапезу, состоящую из морепродуктов и других блюд.

Prt Scr instagram.com / @bilanofficial

Подписчики артиста похвалили его решение отправиться на райские острова. По мнению поклонников, исполнителю действительно нужно отдохнуть и восстановить силы.

«Смывайте всю усталость и напряжение. Заряжайтесь живительной энергией»; «Правильное решение! Звуки музыки, волн, океана — это же релакс, это можно слушать вечно»; «Наконец-то вам удается хоть чуть-чуть, но отдохнуть. Берегите себя», — написали комментаторы.

Ранее Дима Билан признался, что у него есть зависимость от спиртных напитков. По словам певца, врач диагностировал у него третью стадию алкоголизма.