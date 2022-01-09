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Политолог Клинцевич о ситуации в Казахстане: «Внутри службы безопасности были предатели»

Политика
Политолог Клинцевич о ситуации в Казахстане: «Внутри службы безопасности были предатели»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Политолог Франц Клинцевич в беседе с ФАН уверенно заявил, что беспорядки в Казахстане начались из-за недобросовестной работы некоторых сотрудников комитета нацбезопасности. Напомним, днем 8 января стало известно, что бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов подозревается в государственной измене. В случае, если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«В Казахстане профессиональная и сильная служба безопасности. Зная это, у меня возникает мысль, что среди представителей власти были заинтересованные в перевороте граждане. В противном случае о планах мятежников стало бы известно заранее. Внутри службы безопасности были предатели. У меня нет сомнений, что они подготовили террористов и дали команду», — предположил собеседник информагентства.

Политолог Клинцевич о мятеже в Казахстане: «Внутри службы безопасности были предатели»
Global Look Press / t.me/shot_shot

Клинцевич подтвердил слова военного эксперта Василия Дандыкина, что миротворцы ОДКБ прибыли в страну для защиты важных для страны стратегических объектов. К числу таких политик относит космодром Байконур. Сам политолог придерживается мнения, что космический комплекс в меньшей степени интересовал мародеров и террористов.

«Все, что связано с Байконуром и космическими программами (в том числе и международными), в порядке. Я заранее знал, что террористы не пойдут и не проникнут туда, так как территория большая, поживиться нечем. Стоящие в степях разгромленные ракеты явно будут вызывать много вопросов у всех. Тем не менее опасения были, но для охраны объектов были предприняты все возможные меры», — заключил Франц Клинцевич.

Тем временем политолог Алексей Мухин уверен, что власти Казахстана взяли под контроль ситуацию в стране. Эксперт считает, что сейчас будет проходить планомерное и систематическое уничтожение террористов.

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Все новости / Политика / Политолог Клинцевич о ситуации в Казахстане: «Внутри службы безопасности были предатели»
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