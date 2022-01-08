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Посол Алжира возобновил дипломатическую работу во Франции

Весь мир
Посол Алжира возобновил дипломатическую работу во Франции
pixabay.com/PD  / 

Париж, 8 января. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал возвращение посла Алжира Мухаммада Антара Дауда в Пятую республику для возобновления дипломатической работы.

Глава миссии АНДР накануне сообщил Agence France-Presse (AFP), что уже приступил к выполнению обязанностей в Париже после трех месяцев отсутствия. Он указал на необъявленную волю руководств двух государств ослабить напряженность.

Французский министр отметил окончание дипломатического кризиса между странами, подчеркнув стремление возродить партнерство с североафриканской республикой. По его словам, власти должны возобновить диалог.

«Это хорошая новость. Я рад, что посол вернулся в Париж. Все очень позитивно», — заявил Ле Дриан.

Посол Алжира возобновил дипломатическую работу во Франции
wikipedia.org /

Глава МИД подтвердил, что основные вопросы, представляющие общий интерес, связаны с аспектами миграции и экономики. Он отметил, что Алжир играет центральную роль в обеспечении региональной безопасности на северо-западе Черного континента.

В начале октября руководство АНДР объявило об отзыве своего посла «для консультаций». Такая реакция последовала в ответ на интервью президента Франции Эммануэля Макрона газете Le Monde, в котором он поставил под сомнение существование алжирской нации до французской оккупации. Слова хозяина Елисейского дворца спровоцировали дипломатический кризис.

Позже Жан-Ив Ле Дриан посетил североафриканскую республику в рамках усилий по восстановлению двусторонних связей. Он пообщался с главой государства Абдельмаджидом Теббуном и министром иностранных дел Рамтаном Ламамрой.

В минувшем месяце Франция открыла судебные и полицейские архивы времен войны за независимость Алжира. Документы, хранившиеся под грифом «секретно», стали доступными на несколько лет раньше установленного законом срока.

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