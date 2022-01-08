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Представитель Госдепа указал на неготовность США обсуждать с Россией вывод сил из Европы

Политика
Представитель Госдепа указал на неготовность США обсуждать с Россией вывод сил из Европы
wikipedia.org  /  Mike Peel / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 8 января. Сообщения СМИ о готовности Вашингтона обсуждать с Москвой вариант отвода сил НАТО из Восточной Европы не являются достоверными.

Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Госдепартамента США. По его словам, американская сторона не ожидает сокращения военного контингента в европейских странах.

«Хочу быть предельно ясной: сообщения неточные», — отметил сотрудник внешнеполитического ведомства.

Присутствие военных в Европе объясняется подходом Соединенных Штатов к соблюдению национальных интересов, добавил он.

Ранее стало известно, что американский госсекретарь Энтони Блинкен опроверг обязательства НАТО в плане нерасширения организации на восток. Дипломат уточнил, что Запад никогда не давал России подобных обещаний.

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