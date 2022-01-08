Представитель Госдепа указал на неготовность США обсуждать с Россией вывод сил из Европы

Вашингтон, 8 января. Сообщения СМИ о готовности Вашингтона обсуждать с Москвой вариант отвода сил НАТО из Восточной Европы не являются достоверными.

Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Госдепартамента США. По его словам, американская сторона не ожидает сокращения военного контингента в европейских странах.

«Хочу быть предельно ясной: сообщения неточные», — отметил сотрудник внешнеполитического ведомства.

Присутствие военных в Европе объясняется подходом Соединенных Штатов к соблюдению национальных интересов, добавил он.

Ранее стало известно, что американский госсекретарь Энтони Блинкен опроверг обязательства НАТО в плане нерасширения организации на восток. Дипломат уточнил, что Запад никогда не давал России подобных обещаний.