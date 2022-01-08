Борющийся с раком кутюрье Юдашкин отказался встречать Новый год у друзей

Москва, 8 января. Супруга онкобольного Валентина Юдашкина Марина встречала Новый год и Рождество в компании друзей. А сам кутюрье предпочел провести праздники вдали от шума. К такому выводу пришли поклонники, судя по фотографиям жены дизайнера в Instagram.

Новогоднюю ночь Юдашкина встречала в замке юмориста Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой в Подмосковье. Рождество жена модельера провела в доме юриста Иды Достман. Поклонники переживают — неужели Юдашкин отказался от застолья с друзьями из-за ухудшения здоровья.

Prt Scr instagram.com / marinayudashkina

Чтобы развеять эти слухи, Юдашкина поделилась снимком с мужем. Похудевший кутюрье в черном костюме стоит на фоне шикарно обставленной комнаты. Марина позирует рядом с ним в ярком золотом платье с пайетками.

Prt Scr instagram.com / @marinayudashkina

Публикация за сутки набрала более 12 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователи пожелали Юдашкиным здоровья и семейного счастья.

«С Рождеством! Любви, мира, добра, радости вашему дому! Здоровья!»; «Обожаю вашу семью, вы такая красивая пара! Пусть Валентин поскорее выздоравливает!» — отреагировали фолловеры.

Ранее сообщалось, что дочь Юдашкиных Галина переехала с семьей в Китай. Она развивает отцовский бренд одежды на азиатском рынке. Несмотря на болезнь, модельер вместе с детьми продолжает работать и масштабировать свой бизнес.