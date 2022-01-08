Журналисты NYT показали на карте возможное расположение российских войск у границ Украины

Вашингтон, 8 января. Американская газета The New York Times опубликовала карту, на которой якобы изображены возможные места дислокации российских войск у границ Украины.

По словам журналистов, карта была составлена на основе информации, которую предоставили украинские и западные чиновники, а также независимые военные эксперты. Авторы утверждают, что в настоящее время у границ Украины сосредоточены «порядка 100 тысяч российских военных».

На карте отмечены десять районов, в которых якобы находятся основные скопления войск. По данным газеты, две группы военных расположены у границы с Белоруссией.

Ранее американские СМИ сообщили, что разведка США предупредила страны НАТО о том, что Москва якобы «готовит вторжение» на территорию Украины. В свою очередь российские власти отвергли утверждения Запада. В Кремле подчеркнули, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. При этом в Москве уверены, что подобные заявления являются предлогом для размещения сил НАТО вблизи российских границ. Президент России Владимир Путин назвал подобную риторику «алармистской» и совершенно оторванной от реальности.