Восток США засыпает снегом, пока западные штаты страдают от наводнений

Вашингтон, 8 января. Некоторые районы Северо-Запада США пострадали от последствий проливных дождей. Восточные штаты сталкиваются с последствиями снежного шторма.

Согласно данным Национальной службы погоды, во многих районах северо-запада тихоокеанского побережья США объявлены предупреждения о наводнениях и штормах, в то время как в восточных районах штата Мэн введены в действие предупреждения о снежном шторме.

«Сегодня по северо-западу пройдет последняя штормовая система с сильными дождями в прибрежных районах и снегом в горах», — говорится в сообщении службы.

Министерство транспорта штата Вашингтон сообщило о закрытии ряда участков основных автомобильных дорог штата в связи с опасными погодными условиями. Местные жители сообщают о многочисленных случаях подтоплений и оползней.

Непогода стала причиной отмены около 2600 авиарейсов. Сообщается, что в настоящее время более 50 тысяч потребителей на западном побережье остаются без электричества.

В то же время ряд штатов на Атлантическом побережье столкнулись с последствиями снежного шторма. Согласно официальным данным, основной удар стихии пришелся на Кентукки, Вирджинию, Пенсильванию, Нью-Йорк и Мэриленд: здесь выпало от 15 до 20 см снега. Больше всего пострадали прибрежные районы Новой Англии, где за два дня выпало более 30 см снега.

В начале недели мощный снежный шторм парализовал движение на 80-километровом участке шоссе 95 в Вирджинии, где сотни автомобилистов оказались заблокированными в своих автомобилях.