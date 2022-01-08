Американского писателя поразили московские пробки, русское «чаепитие» и баня

Москва, 8 января. Визит американского писателя в Россию вызвал у него много эмоций. Женский блогер София описала впечатления иностранца после посещения Москвы.

Россия для многих — загадочная страна, она притягивает и манит, но разность менталитетов не позволяет полностью понять русских, их привычки и особенности. Особенно нетерпимы американцы, пишет София в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Гость из США побывал в Москве и отметил, что в российской столице не принято громко смеяться и разговаривать. Также иностранец отметил низкий уровень культуры — горожане выбрасывают мусор где попало, плавают в лужах во время ливня, сморкаются на асфальт. При этом он отметил, что русские не переставали удивлять его контрастами — они искренне извиняются и бескорыстно помогают при необходимости.

pexels.com / Julia Avamotive

Американцу показалось, что в России не любят улыбаться. Он объяснил это закрытостью русского народа.

«Просто для русских симпатия и доброта – ценные качества, которыми они не разбрасываются направо и налево, вот и все», — сделал вывод иностранец.

Гостя столицы поразило большое количество детских площадок и скамеек, на которых люди отдыхали. Американец так и не смог понять, зачем нужно сидеть без дела и смотреть по сторонам.

Русскую дачу иностранец вспоминает с удовольствием, ему понравился этот «клочок культурной земли в части дикой природы за городом». В мегаполисе американца поразили пробки, разбитые дороги и большое количество бездомных вдоль трассы.

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Запомнилась гостю из заграницы русская традиция на обед есть суп. У него осталось впечатление, что русские могут приготовить это блюдо из чего угодно. Иностранцу понравилось ходить в гости к соседям на «чаепитие», он понял, что это кодовое слово для употребления совершенно разных напитков. После «чаепития» американца часто приглашали в баню.

«Сидеть в горячей комнате, хлестать себя ветками и листьями, а после снова выходить выпить «чайку», это мало кто способен вытерпеть!», — поделился впечатлениями писатель.

Традиция крепко пожимать руки понравилась американцу. Он отметил, что русские рукопожатия могут говорить о разном: «можешь во всем на меня рассчитывать» или «не вздумай переходить мне дорогу».

О красоте русских женщин ходят легенды, иностранец убедился в их правдивости лично. Однако он заметил, что россиянки очень высокого мнения о себе.

pexels.com / Andrea Piacquadio

Американцу понравилось гостить в Москве, но по его признанию, он вряд ли смог бы жить в России.

«В русской культуре полно вещей для гордости, полно достоинств, но, к сожалению, гражданам других стран они всегда будут в диковинку», — подвела итог блогер.

Покинувший родной штат Миссури Эден осмелился начать новую жизнь в Санкт-Петербурге. Привычные и повседневные для местных жителей вещи вызвали у американца восторг и удивление. Больше всего в России его поразили магазины.