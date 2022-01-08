Митинг в казахстанском Актау завершился

Актау, 8 января. Митингующие завершили акцию протеста в казахстанском городе Актау. Об этом стало известно 8 января.

Утром они стали расходиться и разбирать юрты. Протестующие увезли железные конструкции, ковры и другие предметы, которые были собраны на центральной площади Ынтымак.

Грузовик с рупором, который ранее использовался как трибуна, отогнали. Несколько часов назад на улице оставалось около 50 человек, но «стоять до конца» собирались лишь трое. В итоге все разошлись, собрав мусор.

Актау стал одним из первых городов, где начались протесты из-за высоких цен на сжиженный газ. Вскоре беспорядки перекинулись на другие населенные пункты, включая Алма-Ату.