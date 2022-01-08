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Артефакт времен фараона Рамзеса II обнаружили в сточных водах Египта
Весь мир
Артефакт времен фараона Рамзеса II обнаружили в сточных водах Египта
pixabay.com  / 

Каир, 8 января. Группа египетских рабочих обнаружила артефакт, относящийся к эпохе фараона Рамзеса II. Об этом сообщают представители комитета по древностям.

Специалисты государственной службы, занимающейся очисткой сточных вод, случайно нашли камень во время работы в районе Аль-Канатер в провинции Кальюбия. Находку передали ученым, которые установили, что ей более трех тысяч лет.

«Археологи начали раскопки на месте обнаружения артефакта в надежде найти другие», — говорится в сообщении.

Комитет по древностям Кальюбии опубликовал предварительный отчет после изучения камня. На нем выгравированы надписи с глубокими ямками на древнеегипетском языке и, вероятно, датируются правлением Рамзеса II.

«Деревня Халва Аль-Барадаа в Аль-Канатере не находится под наблюдением Верховного совета по древностям и не является зарегистрированным археологическим районом. Находка позволит ученым пересмотреть историю и начать новое изучение жизни фараона», — говорится в документе.

Египет вернул 114 контрабандных артефактов из Франции. Мероприятие удалось осуществить благодаря совместной работе прокуратуры двух государств.

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