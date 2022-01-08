Артефакт времен фараона Рамзеса II обнаружили в сточных водах Египта

Каир, 8 января. Группа египетских рабочих обнаружила артефакт, относящийся к эпохе фараона Рамзеса II. Об этом сообщают представители комитета по древностям.

Специалисты государственной службы, занимающейся очисткой сточных вод, случайно нашли камень во время работы в районе Аль-Канатер в провинции Кальюбия. Находку передали ученым, которые установили, что ей более трех тысяч лет.

«Археологи начали раскопки на месте обнаружения артефакта в надежде найти другие», — говорится в сообщении.

يرجح أنه يعود لعهد رمسيس الثانى..

عمال إحدى الشركات الخاصة يعثرون على حجر أثري فرعوني أثناء عمليات الحفر الخاصة بمشروع للصرف الصحي في قرية تابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية pic.twitter.com/G1uufSVm1S — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 7, 2022

Комитет по древностям Кальюбии опубликовал предварительный отчет после изучения камня. На нем выгравированы надписи с глубокими ямками на древнеегипетском языке и, вероятно, датируются правлением Рамзеса II.

«Деревня Халва Аль-Барадаа в Аль-Канатере не находится под наблюдением Верховного совета по древностям и не является зарегистрированным археологическим районом. Находка позволит ученым пересмотреть историю и начать новое изучение жизни фараона», — говорится в документе.

Египет вернул 114 контрабандных артефактов из Франции. Мероприятие удалось осуществить благодаря совместной работе прокуратуры двух государств.