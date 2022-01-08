Перебрасывающая миротворцев ОДКБ в Казахстан российская авиагруппировка попала на видео

Иваново, 8 января. На военном аэродроме в Ивановской области продолжается погрузка российского миротворческого контингента и техники для отправки в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что самолеты военно-транспортной авиации планируют выполнить более 20 рейсов для доставки российских миротворцев в Казахстан. При этом в Сети появились видеокадры, на которых запечатлены около десяти тяжелых транспортных самолетов, готовящихся к вылету в республику.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки. Позднее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки.