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Перебрасывающая миротворцев ОДКБ в Казахстан российская авиагруппировка попала на видео

Армия
Перебрасывающая миротворцев ОДКБ в Казахстан российская авиагруппировка попала на видео
Федеральное агентство новостей

Иваново, 8 января. На военном аэродроме в Ивановской области продолжается погрузка российского миротворческого контингента и техники для отправки в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что самолеты военно-транспортной авиации планируют выполнить более 20 рейсов для доставки российских миротворцев в Казахстан. При этом в Сети появились видеокадры, на которых запечатлены около десяти тяжелых транспортных самолетов, готовящихся к вылету в республику.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки. Позднее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки.

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Казахстан россия одкб миртворцы
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