Инновационную модель подушки против храпа представили на выставке в Лас-Вегасе

На ортопедической выставке в Лас-Вегасе представили новейшее устройство, которое поможет храпящим справиться со своим недугом, а также избавит от дискомфорта их членов семьи.

Саморегулирующаяся подушка Motion Pillow — это электронное устройство, однако внутри ее нет электромагнитных волн. По мнению производителя, она поможет значительно снизить интенсивность храпа благодаря своей уникальной технологии.

«У устройства внутри четыре своего рода подушки безопасности. Когда вы ложитесь, оно определяет, где находится ваша голова, и оболочки наполняются воздухом, чтобы повернуть вашу голову в сторону и освободить дыхательные пути. То есть, как только вы начнете храпеть, система обнаружит звук вашего храпа, сразу же пошлет сигнал, и подушка начнет очень мягко и медленно надуваться, не беспокоя вас», — рассказал менеджер Хиба Ким.

Пользователь сможет подключить подушку к приложению, чтобы контролировать свой храп и то, как часто подушка активизируется в течение ночи. Совсем скоро инновационное устройство будет доступно для всех желающих, страдающих этим неврологических расстройством.