Ленту «Штурм» казахского режиссера Ержанова покажут на кинофестивале в Роттердаме

Роттердам, 8 января. Фильм «Штурм» казахского режиссера Адильхана Ержанова попал в основную программу Роттердамского кинофестиваля. Лента создавалась при участии российских продюсеров Бориса Хлебникова и Александра Плотникова.

О включении кинокартины в программу смотра сообщила ТАСС пресс-служба студии Lookfilm. Сам Ержанов рад, что его фильм оказался в программе, поскольку фестиваль в Роттердаме является одним из его любимых.

«То, что «Штурм» попал в конкурсную программу, очень мотивирует, потому что фильм как бы жанровый, но по сути своей интроспективный, направленный на состояние героев», — подчеркнул казахский режиссер.

По мнению кинодеятеля, премьера «Штурма» на смотре авторского кино даст ленте необходимый старт. Ержанов поздравил всю команду с включением кинокартины в программу Роттердамского фестиваля и выразил благодарность каждому.

События ленты разворачиваются в вымышленном поселке Каратас, где неизвестные люди захватывают школу, при этом не предъявляют требований. Учитель решает сформировать штурмовую группу из родителей, чьи дети оказались в заложниках.

Ранее российская лента «Разжимая кулаки» получила Гран-при кинофестиваля в Онфлере. Режиссером этой кинокартины выступила Кира Коваленко.