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Герман Греф посоветовал россиянам не хранить деньги на счетах или картах

  /   Обновлено: 08 января 2022 11:39
Экономика
Герман Греф посоветовал россиянам не хранить деньги на счетах или картах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 января. Высокий уровень инфляции в России — повод подумать о сохранении и даже приумножении своих накоплений, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он выразил уверенность, что в данный момент лучше не хранить деньги на счетах или банковских карточках, поскольку в стране фиксируется высокий уровень инфляции. Лучше всего вложить их в покупку ценных бумаг.

По мнению главы «Сбера», в данный момент наиболее выгодным является вложение средств в покупку облигаций федерального займа. Их стоимость всегда растет с учетом повышения цен на основные товары. У ОФЗ не очень высокий купон, но он растет от номинала, учитывающего инфляцию, цитирует его Primpress.

Греф также посоветовал инвестировать во флоатеры — ценные бумаги, привязанные к ставке межбанковского рынка. Их стоимость растет гораздо быстрее, чем ставки по депозитам.

Ужесточение монетарной политики ведущими финансовыми регуляторами может привести к дефолту некоторых государств и компаний, отмечал Греф ранее.

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Все новости / Экономика / Герман Греф посоветовал россиянам не хранить деньги на счетах или картах
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