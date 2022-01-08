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Политолог Сатановский назвал правильной быструю реакцию России на ситуацию в Казахстане

Политика
Политолог Сатановский назвал правильной быструю реакцию России на ситуацию в Казахстане
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Москва, 8 января. Необходимо погасить острую фазу волнений в Казахстане. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Евгений Сатановский.

Силы ОДКБ прибыли в Казахстан для урегулирования ситуации. В медийном пространстве России возникают вопросы о разумности вмешательства в происходящее. Сатановский назвал правильной быструю реакцию Москвы на события в Казахстане и обращение властей государства.

«Спасибо, что быстро, почти мгновенно вмешались, а не ждали, пока от Казахстана почти ничего не останется, как от Сирии. Тут чем раньше начнешь, тем меньше успеют разрушить те, кто этим занимается», — говорится в комментарии эксперта.

Политолог Сатановский назвал правильной быструю реакцию России на ситуацию в Казахстане
pixabay.com /

Политолог доступно объяснил, почему российская сторона должна помочь Казахстану. РФ имеет с республикой самую длинную границу в мире. Ее протяженность составляет восемь тысяч километров. Она полностью открыта. В этой ситуации стоит и вопрос собственной безопасности.

«Одна мы страна по всему выходит. География такая. Государства разные, а страна одна. Их не будет — нас не будет, только чуть позже. На что, кстати, все и рассчитано. Те же самые механизмы развала страны, если они в Казахстане сработают, и к России будут применены. Да и люди те же будут использованы, кто из них уцелеет», — подытожил политолог.

Ранее стало известно, что в Казахстане приняли решение об общенациональном трауре. Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил таким днем 10 января.

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Казахстан россия сатановский
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