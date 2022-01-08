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Снижение цен на продукты после Нового года коснется скоропортящихся товаров

Экономика
Снижение цен на продукты после Нового года коснется скоропортящихся товаров
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 января. Поступление нового урожая и обновление товаров на складах после новогодних праздников может стать фактором снижения цен на продукты. Однако этот процесс коснется только нескольких позиций, пишут «Известия».

После предпраздничного ажиотажа, скорее всего, подешевеют скоропортящиеся продукты, считает CEO коммуникационного агентства Konnov media Андрей Коннов.

«Ретейлеры будут проводить всевозможные акции. В первую очередь — для владельцев карт лояльности», — уверен эксперт.

Кроме того, по его словам, упадет стоимость рыбы прежнего улова, так как начнет поступать новая продукция. В целом же снижения цен на продукты питания ждать не приходится, констатирует Коннов.

Эксперты инвестиционной компании «Фридом Финанс» считают, что продукты питания сохранят тенденцию к подорожанию в наступившем году. Повышение цен в 2022 году не будет превышать 10%, причем наибольшее влияние инфляции сохранится для мяса, яиц, овощей и круп.

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