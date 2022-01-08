«Скотт Пилигрим» выйдет в виде аниме-сериала на Netflix

Лос-Анджелес, 8 января. Комедийный боевик «Скотт Пилигрим против всех» режиссера Эдгара Райта перезапустят в виде аниме-сериала, который выйдет на американской стриминговой площадке Netflix, сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий для проекта разработает автор оригинальных графических романов про Пилигрима Брайан Ли О’Мэлли. Он также является исполнительным продюсером вместе с Бен Дэвидом Грабински. Режиссером нового «Скотта Пилигрима» станет Абель Гонгора — создатель мультсериала «Звездные войны: Видения». Анимацией займутся разработчики студии Science SARU.

Режиссер фильма Эдгар Райт будет наблюдать за работой над аниме из кресла исполнительного продюсера. В оригинальной ленте, увидевшей свет в 2010 году, сыграли Майкл Сера, Киран Калкин и Мэри Элизабет Уинстэд.

Ранее сообщалось о подготовке к съемкам нового фильма Уэса Андерсона для Netflix. Режиссер экранизирует произведение Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара». В картине появятся Рэйф Файнс, Дев Патель, Бен Кингсли и Бенедикт Камбербэтч.