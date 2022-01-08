Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 11:44
11:44
Происшествия
В Египте 16 человек погибли и 18 пострадали при столкновении двух автобусов
11:40
Общество
Самая холодная ночь в Петербурге сменится потеплением
11:39
Общество
Ленту «Штурм» казахского режиссера Ержанова покажут на кинофестивале в Роттердаме
11:39
Экономика
Герман Греф посоветовал россиянам не хранить деньги на счетах или картах
11:38
Происшествия
Полиция обстреляла автомобиль на пути кортежа президента Узбекистана в Ташкенте
11:37
Политика
Политолог Сатановский назвал правильной быструю реакцию России на ситуацию в Казахстане
11:35
Происшествия
Пьяный пассажир рейса Хургада — Екатеринбург устроил дебош в самолете
11:31
Происшествия
Силовики задержали 11 организаторов беспорядков в Актюбинской области Казахстана
11:30
Экономика
Снижение цен на продукты после Нового года коснется скоропортящихся товаров
11:30
Общество
«Скотт Пилигрим» выйдет в виде аниме-сериала на Netflix
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Скотт Пилигрим» выйдет в виде аниме-сериала на Netflix

Общество
«Скотт Пилигрим» выйдет в виде аниме-сериала на Netflix
кадр из фильма «Скотт Пилигрим против всех»

Лос-Анджелес, 8 января. Комедийный боевик «Скотт Пилигрим против всех» режиссера Эдгара Райта перезапустят в виде аниме-сериала, который выйдет на американской стриминговой площадке Netflix, сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий для проекта разработает автор оригинальных графических романов про Пилигрима Брайан Ли О’Мэлли. Он также является исполнительным продюсером вместе с Бен Дэвидом Грабински. Режиссером нового «Скотта Пилигрима» станет Абель Гонгора — создатель мультсериала «Звездные войны: Видения». Анимацией займутся разработчики студии Science SARU.

Режиссер фильма Эдгар Райт будет наблюдать за работой над аниме из кресла исполнительного продюсера. В оригинальной ленте, увидевшей свет в 2010 году, сыграли Майкл Сера, Киран Калкин и Мэри Элизабет Уинстэд.

Ранее сообщалось о подготовке к съемкам нового фильма Уэса Андерсона для Netflix. Режиссер экранизирует произведение Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара». В картине появятся Рэйф Файнс, Дев Патель, Бен Кингсли и Бенедикт Камбербэтч.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Скотт Пилигрим» выйдет в виде аниме-сериала на Netflix
netflix фильм скотт пилигрим против всех
Комментировать