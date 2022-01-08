Видео с обгоревшим зданием администрации Алма-Аты появилось в Сети

Нур-Султан, 8 января. Здание акимата Алма-Аты, которое было разрушено и сожжено в ходе протестов, попало на видео. Соответствующие кадры распространились в Сети.

В опубликованном видеоролике можно увидеть, как по зданию администрации ходят люди и снимают происходящее на телефон. На кадрах запечатлены обугленные стены, выбитые окна, разрушенные предметы интерьера.

На видео попала и обстановка вне стен акимата. Рядом со зданием находятся обугленные и разбитые автомобили. Сотрудники МЧС тушат догорающие конструкции.

Ранее стало известно, что группа злоумышленников захватила здание международного телеканала «Мир» в Алма-Ате. Боевики забаррикадировались в нем, а позже устроили пожар.