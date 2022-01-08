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Кедми: новое российское оружие сводит на нет угрозу со стороны ВМС США

  /   Обновлено: 08 января 2022 11:26
Армия
Кедми: новое российское оружие сводит на нет угрозу со стороны ВМС США
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 января. Появление новых ракет на вооружении Военно-морского флота России полностью нейтрализовало угрозу со стороны ВМС США. К такому выводу пришел израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

По его словам, в последнее время на вооружение российской армии поступают новые виды гиперзвуковых ракет, которые способны лишить США и страны НАТО возможности нанесения стратегического удара, передает интернет-издание «Народные Новости».

«Это прежде всего "Циркон", который в первой половине 2022 года поступит на вооружение, как на подводные, так и надводные лодки. Кроме того, существуют гиперзвуковые ракеты воздушного базирования "Кинжал". Первая эскадрилья уже полностью укомплектована. Будут и другие. Отмечу, что данные ракеты обладают способностью уничтожения любого корабля США и НАТО», — пояснил Кедми.

Эксперт подчеркнул, что военные силы западных стран не в состоянии противостоять ударной мощи российских гиперзвуковых ракет. При этом новое вооружение ВС РФ сводит на нет угрозу со стороны американского флота.

Напомним, в начале октября 2021 года экипаж атомной подводной лодки ВМФ РФ «Северодвинск» произвел испытательный пуск ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море.

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