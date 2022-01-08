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Как жители ОАЭ впервые вышли на работу и учебу в пятницу

Весь мир
Как жители ОАЭ впервые вышли на работу и учебу в пятницу
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Fabio Ferrari

Абу-Даби, 8 января. Более половины эмиратских компаний перешли на пятидневную рабочую неделю, с понедельника по пятницу, после принятого властями решения о переносе выходных дней на субботу и воскресенье. Такие результаты показал опрос консалтинговой компании Mercer, проведенный среди сотрудников из 195 местных фирм.

Около 23% респондентов сообщили, что их организации планируют перейти на четырехдневную неделю, чтобы не нарушать ритм жизни своих работников. При этом приблизительно треть опрошенных выразила беспокойство из-за несоответствия нового распорядка в ОАЭ с режимом других стран региона.

Решение о переносе выходных в соответствии с западными стандартами власти Эмиратов приняли в прошлом месяце. Указ вступил в силу с начала этого года. В исламском мире пятница является священным днем, когда люди уделяют время молитве и своей семье. Однако ОАЭ первыми среди других мусульманских государств на Ближнем Востоке отказались от этой традиции. Это было сделано ради синхронизации рабочей деятельности с немусульманскими странами, что отчасти подчеркивает ориентированность Абу-Даби на мировое сотрудничество, а не региональное. Такой подход позволит государству получить большие финансовые выгоды, нежели его экономическим соперникам, особенно Саудовской Аравии.

В целом население, значительная часть которого представлена верующими мусульманами (как местными, так и иммигрантами), восприняло переход на новый график неоднозначно. Многие из тех, кто выражает недовольство, объясняют его преимущественно религиозными мотивами. Некоторые, например, работники из европейских стран, основываются скорее на внутренних ощущениях или силе привычки. Ряд пользователей отметил, что подобный распорядок почему-то не мешает мусульманам, работающим на Западе.

«Ужасная идея, пятница является выходным не просто так, это нарушает традицию», — считает один из жителей.

Однако большинство скорее уделяет внимание вопросам более насущным — как нововведение коснется частного сектора. При этом и здесь нашлись как сторонники, так и противники смены регламента — некоторые указывают на то, что сокращенная неделя приведет к дополнительным убыткам, в то время как другие (вероятно, рядовые рабочие) радуются увеличению свободного времени.

 «ОАЭ стали первой страной в мире, которая приняла более короткую рабочую неделю, чем повсеместная пятидневная». Я согласен, но не думаю, что четырехдневный режим будет приемлем для частного сектора и таких сотрудников, как я», — подмечает другой пользователь соцсетей.

Как сообщается, некоторые эмираты установили свои правила, чтобы не доставлять помехи людям, привыкшим к обычному в исламском мире распорядку. В частности, в Шардже власти решили объявить три выходных — с пятницы по воскресенье. В Дубае же многие верующие пытаются разбить рабочий день так, чтобы найти время для молитвы в привычное время (около 11 часов дня), а не переносить ее на 13:15, как постановило руководство страны. Аналогичная ситуация наблюдается и в школах.

В бизнесе ситуация зависит от его направленности: компании, ориентированные на работу с западными коллегами, изменили график намного быстрее, чем те, чья деятельность завязана на делах региональных. Как сообщили сотрудники некоторых фирм, они бы предпочли «классический» режим, так как часто взаимодействуют с ближневосточными государствами, и теперь некоторым группам их коллег придется выходить на смену в воскресенье — первый рабочий день в большинстве мусульманских стран. В банковской сфере, напротив, решение властей в целом поддержали.

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