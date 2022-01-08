Прокуратура Ливии арестовала пятерых таможенников в порту Мисураты

Триполи, 8 января. Генеральная прокуратура Ливии арестовала пятерых сотрудников таможни в порту Мисураты. Офицеров обвинили в хищении финансовых средств и сговоре с другими лицами для получения незаконных материальных благ.

Согласно заявлению ведомства, речь идет о воровстве 25 млн динаров, что эквивалентно 5,4 млн долларов, депонированных на счете таможенного центра. Задержанных также подозревают в умышленной подделке официальных документов с целью достижения личной выгоды.

Прокуратура приняла ряд мер, чтобы привлечь к ответственности остальных виновных и вернуть деньги, ставшие предметом преступления. На сегодняшний день силовикам удалось найти 7 млн динаров из расхищенной суммы. Орган выдал ордера на арест группы владельцев компаний, которые вступили в сговор с сотрудниками таможенной службы.

На днях Агентство внутренней безопасности предотвратило попытку контрабанды 170 тысяч евро из международного аэропорта Мисураты в Турцию. Валюта обнаружена в личных вещах одной из бортпроводниц авиакомпании Afriqiyah Airways.