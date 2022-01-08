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Qazaq Oil и «КазМунайГаз» налаживают обеспечение топливом населения Казахстана

  /   Обновлено: 08 января 2022 11:07
Экономика
Qazaq Oil и «КазМунайГаз» налаживают обеспечение топливом населения Казахстана
ФБА «Экономика сегодня» .

Алма-Ата, 8 января. Продающие топливо на АЗС компании в Казахстане постепенно возобновляют работу. В частности, речь идет о сетях Qazaq Oil и «КазМунайГаз».

Из-за массовых беспорядков в республике автозаправочные станции были вынуждены закрыться, в результате возник дефицит бензина.

«Мы уже частично возобновили работу АЗС даже в самых сложных регионах республики и надеемся, что нам удастся обеспечить работу абсолютно всей сети в ближайшее время», — говорится в сообщении Qazaq Oil.

На фоне режима ЧП, действующего до 19 января, жители города Костанай испытали нехватку продуктов в супермаркетах. Продавцы ранее подняли цены на целый ряд товаров, на входе в торговые точки стали образовываться очереди.

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