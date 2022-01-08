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Президент Казахстана Токаев объявил 10 января днем траура в республике

Политика
Президент Казахстана Токаев объявил 10 января днем траура в республике
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 8 января. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев решил объявить 10 января 2022 года днем национального траура в связи с многочисленными жертвами на фоне беспорядков в регионах республики.

Протесты на территории Казахстана начались в первых числах 2022 года. Люди вышли на акции против высоких цен на газ. После этого провокаторы начали подстрекать граждан на конфликты с силовиками. В результате мирные демонстрации переросли в массовые беспорядки.

Президент Казахстана Токаев ранее отказался вести переговоры с террористами, которые причастны к протестам. По словам главы государства, силовики должны ликвидировать боевиков.

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Казахстан траур беспорядки
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