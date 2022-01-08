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Лошадь окрепла после спасения от убоя под Тверью

Общество
Лошадь окрепла после спасения от убоя под Тверью
pixabay.com

Тверь, 8 января. Владельцы конюшни, расположенной в поселке Ильинское Кимрского района Тверской области, рассказали о судьбе лошади, которую спасали от убоя четыре года назад.

Животное находится в хорошей физической форме и радует посетителей конюшни. Кобыла выглядит сытой и ухоженной. Сообщается, что у Лады появился на свет жеребенок, которого назвали Малинкой.

Сотрудники рассказали, что лошадь участвует в занятиях по иппотерапии для взрослых и детей — это метод реабилитации людей с ограниченными возможностями посредством адаптивной верховой езды.

Похожий инцидент произошел ранее в Тюмени, сообщало URA.RU. Прокуроры спасли от голодной смерти лошадей казака Владимира Афанасьева. Они привезли умирающим животным девять центнеров сена.

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