Инвестор Манжос объяснил растущую популярность рублевых активов за рубежом

Москва, 8 января. Иностранные инвесторы могут воспользоваться высокой ключевой ставкой Банка России, чтобы получить дополнительную прибыль. Об этом старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Одной из прибыльных стратегий на рынке может быть игра на разнице процентных ставок в резервных валютах и рубле. Эксперт подчеркивает, что продукты российских банков не останутся на таком привлекательном уровне надолго. Речь идет о сроке примерно в 1,5 года, и зарубежным игрокам стоит этим пользоваться.

«Сейчас для них выгодно менять иностранную валюту на рубли и вкладываться, например, в рублевые облигации. Это вполне здравая стратегия», — отметил Манжос.

Центробанк может снизить показатель ключевой ставки уже во второй половине 2022 года, говорил ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.