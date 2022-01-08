Успенский собор в селе Белая Криница сняли с высоты птичьего полета

Успенский собор был возведен в период с 1900 по 1908 годы на средства московских купцов Глеба и Ольги Овсянниковых в память о их погибшем сыне Александре. Строительные материалы, а также позолоченные кресты и деревянный резной иконостас были привезены из российской столицы.

Иконы, украшенные серебряными и золотыми окладами, написаны мастерами из Владимира и Палеха, все литые и кованые металлические детали внешнего убранства собора были доставлены из России. Кроме того, в соборе находятся части мощей святых персидских мучеников Дады, Гаведая, Каздоя и Гаргалла.

Само величественное здание построено в стиле неорусского модерна. Зеленые купола, увенчанные позолоченными крестами, эффектно выделяются на фоне заснеженных украинских просторов. Массивные формы собора богато декорированы кокошниками, арками и подзорами, выполненными из глазурованного кирпича, резного камня, майолики, прорезной позолоченной меди и других материалов. Официально считается, что автором проекта был австрийский придворный архитектор В. И. Клик, однако, согласно другим источникам, храм построил один из лучших мастеров позднего русского модерна Александр Кузнецов.

В начале XX века Успенский собор был главным храмом Белокриницкой старообрядческой митрополии. В настоящее время в храме проводятся ремонтно-восстановительные работы, а также ведется роспись стен в алтаре.