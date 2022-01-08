Мультфильм Pixar «Я краснею» выйдет на сервисе Disney+ 11 марта

Лос-Анджелес, 8 января. Премьера нового мультфильма студии Pixar «Я краснею» состоится на сервисе Disney+ 11 марта. Анимационную ленту можно будет посмотреть на большом экране только в регионах, где стриминговая платформа недоступна.

Изначально «Я краснею» не планировали выпускать сразу на стриминге — проект создавался как традиционный высокобюджетный блокбастер от Pixar. Однако из-за распространения штамма «Омикрон» было принято решение отказаться от проката в кинотеатрах, передает Deadline.

При этом в России анимационная лента все же должна выйти на большом экране. Премьера нового проекта Pixar в РФ намечена на 10 марта.

Главной героиней мультфильма «Я краснею» является девочка-подросток, переживающая переходный возраст. Однако при каждом сильном волнении она превращается в гигантскую красную панду. Ранее студия Pixar выпустила трейлер анимационной картины.