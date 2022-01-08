Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 11:43
11:40
Общество
Самая холодная ночь в Петербурге сменится потеплением
11:39
Общество
Ленту «Штурм» казахского режиссера Ержанова покажут на кинофестивале в Роттердаме
11:39
Экономика
Герман Греф посоветовал россиянам не хранить деньги на счетах или картах
11:38
Происшествия
Полиция обстреляла автомобиль на пути кортежа президента Узбекистана в Ташкенте
11:37
Политика
Политолог Сатановский назвал правильной быструю реакцию России на ситуацию в Казахстане
11:35
Происшествия
Пьяный пассажир рейса Хургада — Екатеринбург устроил дебош в самолете
11:31
Происшествия
Силовики задержали 11 организаторов беспорядков в Актюбинской области Казахстана
11:30
Экономика
Снижение цен на продукты после Нового года коснется скоропортящихся товаров
11:30
Общество
«Скотт Пилигрим» выйдет в виде аниме-сериала на Netflix
11:30
Общество
Успенский собор в селе Белая Криница сняли с высоты птичьего полета
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рэйф Файнс и Дев Патель появятся в новом фильме Netflix

Общество
Рэйф Файнс и Дев Патель появятся в новом фильме Netflix
Global Look Press  /  Felix Hörhager

Лос-Анджелес, 8 января. Актеры Рэйф Файнс, Дев Патель и Бен Кингсли присоединятся к Бенедикту Камбербэтчу в новом фильме режиссера Уэса Андерсона для американской стриминговой площадки Netflix, сообщает The Deadline.

Речь идет о картине, которую поставят по книге Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара». Права на экранизацию всех произведений писателя Netflix выкупил еще в сентябре.

В центре сюжета — богач и любитель азартных игр Генри Шугар. С помощью медитации он научился видеть сквозь карты и теперь обыгрывает всех соперников. Полученный выигрыш Шугар не оставляет себе, а отдает сиротам.

Съемки экранизации начнутся в середине января в Лондоне. Картина выйдет на Netflix, других подробностей о будущем фильме, в том числе даты релиза, пока нет.

Ранее сообщалось, что актриса Руни Мара получила главную роль в фильме о жизни легенды кино Одри Хепберн. Фильм поставит Лука Гуаданьино, ставший известным благодаря ленте «Назови меня своим именем».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Рэйф Файнс и Дев Патель появятся в новом фильме Netflix
фильм рэйф файнс дев патель
Комментировать