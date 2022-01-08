Рэйф Файнс и Дев Патель появятся в новом фильме Netflix

Лос-Анджелес, 8 января. Актеры Рэйф Файнс, Дев Патель и Бен Кингсли присоединятся к Бенедикту Камбербэтчу в новом фильме режиссера Уэса Андерсона для американской стриминговой площадки Netflix, сообщает The Deadline.

Речь идет о картине, которую поставят по книге Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара». Права на экранизацию всех произведений писателя Netflix выкупил еще в сентябре.

В центре сюжета — богач и любитель азартных игр Генри Шугар. С помощью медитации он научился видеть сквозь карты и теперь обыгрывает всех соперников. Полученный выигрыш Шугар не оставляет себе, а отдает сиротам.

Съемки экранизации начнутся в середине января в Лондоне. Картина выйдет на Netflix, других подробностей о будущем фильме, в том числе даты релиза, пока нет.

Ранее сообщалось, что актриса Руни Мара получила главную роль в фильме о жизни легенды кино Одри Хепберн. Фильм поставит Лука Гуаданьино, ставший известным благодаря ленте «Назови меня своим именем».