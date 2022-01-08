Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 11:43
11:40
Общество
Самая холодная ночь в Петербурге сменится потеплением
11:39
Общество
Ленту «Штурм» казахского режиссера Ержанова покажут на кинофестивале в Роттердаме
11:39
Экономика
Герман Греф посоветовал россиянам не хранить деньги на счетах или картах
11:38
Происшествия
Полиция обстреляла автомобиль на пути кортежа президента Узбекистана в Ташкенте
11:37
Политика
Политолог Сатановский назвал правильной быструю реакцию России на ситуацию в Казахстане
11:35
Происшествия
Пьяный пассажир рейса Хургада — Екатеринбург устроил дебош в самолете
11:31
Происшествия
Силовики задержали 11 организаторов беспорядков в Актюбинской области Казахстана
11:30
Экономика
Снижение цен на продукты после Нового года коснется скоропортящихся товаров
11:30
Общество
«Скотт Пилигрим» выйдет в виде аниме-сериала на Netflix
11:30
Общество
Успенский собор в селе Белая Криница сняли с высоты птичьего полета
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-глава военной разведки Турции Пекин: за событиями в Казахстане стоят США

Политика
Экс-глава военной разведки Турции Пекин: за событиями в Казахстане стоят США
pixabay.com

Анкара, 8 января. Волнения в Казахстане происходят в преддверии саммита России и НАТО по гарантиям безопасности. Президент США Джо Байден хочет использовать эту ситуацию против РФ как козырь, считает экс-глава военной разведки Турции Исмаил Пекин.

В беседе с журналистами «ПолитЭксперта» Пекин проанализировал произошедшее в Казахстане. Он убежден, что за этими событиями стоят власти США.

«Это давний план Америки, еще 2018 года. Вашингтон пытается потеснить Россию со всех сторон. С одной стороны — Украина, с другой — Казахстан. Они создают новый фронт, и Россия должна успеть везде. В Москве не могут не реагировать на происходящее в странах СНГ, так как это напрямую угрожает России», — рассказал собеседник СМИ.

Пекин назвал разумными действия казахстанских властей. Они обратились к ОДКБ. Кроме того, эксперт не сомневается, что только Россия сможет разрешить эту ситуацию.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собрал оперативный штаб. В ходе выступления лидер отметил, что благодаря силам ОДКБ удалось освободить правоохранителей в республике.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экс-глава военной разведки Турции Пекин: за событиями в Казахстане стоят США
Казахстан сша турция пекин
Комментировать