Экс-глава военной разведки Турции Пекин: за событиями в Казахстане стоят США

Анкара, 8 января. Волнения в Казахстане происходят в преддверии саммита России и НАТО по гарантиям безопасности. Президент США Джо Байден хочет использовать эту ситуацию против РФ как козырь, считает экс-глава военной разведки Турции Исмаил Пекин.

В беседе с журналистами «ПолитЭксперта» Пекин проанализировал произошедшее в Казахстане. Он убежден, что за этими событиями стоят власти США.

«Это давний план Америки, еще 2018 года. Вашингтон пытается потеснить Россию со всех сторон. С одной стороны — Украина, с другой — Казахстан. Они создают новый фронт, и Россия должна успеть везде. В Москве не могут не реагировать на происходящее в странах СНГ, так как это напрямую угрожает России», — рассказал собеседник СМИ.

Пекин назвал разумными действия казахстанских властей. Они обратились к ОДКБ. Кроме того, эксперт не сомневается, что только Россия сможет разрешить эту ситуацию.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев собрал оперативный штаб. В ходе выступления лидер отметил, что благодаря силам ОДКБ удалось освободить правоохранителей в республике.