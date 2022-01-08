Saxo Bank ожидает пересмотра подходов к энергетике на фоне мирового кризиса

Копенгаген, 8 января. Мировой энергокризис 2021 года вынудил пересмотреть подходы в экологической оценки энергетики. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

По его мнению, следствием станет атомной энергии в качестве зеленой, а газ получит статус получистого. При этом актуальность ископаемого топлива будет сохраняться еще долгое время, считает эксперт.

«Ископаемое топливо будет оставаться актуальным намного дольше, чем люди думают, и это урок, который мы извлекли из 2021 года. Существует несоответствие между объемами электричества, которые нам нужно производить, и тем, как мы производим его. Идея, что мы можем заменить ископаемую энергию возобновляемыми источниками энергии, является технологически несовершенной, но и с точки зрения стабильности, как показал нам 2021 год, это не работает так, как хотелось бы», — констатирует Якобсен.

Еврокомиссия уже внесла проект закона, который предполагает объявление ядерной и газовой энергетик зелеными.

Председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс ранее говорил о недостатке средств у России, чтобы в полной мере реализовать инициативы, связанные с энергопереходом. Речь идет 48 триллионах долларов, цитирует его «ФедералПресс».