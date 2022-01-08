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Мусагалиев признался, что с отчаянием следит за происходящим в Казахстане

Общество
Мусагалиев признался, что с отчаянием следит за происходящим в Казахстане
Prt Scr youtube.com  /  Азамат Мусагалиев

Москва, 8 января. Телеведущий и комик Азамат Мусагалиев прокомментировал события, происходящие в Казахстане последние несколько дней. Он назвал сложившуюся ситуацию трагедией.

Мусагалиев посвятил казахским событиям пост на своей странице в Instagram. Он признался, что следит за происходящим с тревогой и отчаянием.

«Никто до сих пор не может толком ответить, что происходит, понятно одно — это трагедия. Трагедия для всех, кто как-то связан с Казахстаном. Погромы, пожары, мародерство, но самое страшное — это человеческие жертвы», — подчеркнул комик.

Телеведущий отказался давать оценку происходящему, но пожелал, чтобы эти события как можно скорее завершились. Юморист напомнил, что является казахом по национальности, однако никогда не жил в Казахстане.

«Но именно сейчас понимаю, что Казахстан всегда жил во мне. Казахстан, я с тобой!!!» — подытожил Мусагалиев.

Напомним, протесты в Казахстане начались после Нового года из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Выступления переросли в погромы и мародерство. Ранее компания «Аэрофлот» отменила рейсы в Казахстан из-за ситуации в этой стране.

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Казахстан комик мусагалиев
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