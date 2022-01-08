«Хватит смотреть американские сказки»: политолог Журко о выходе фильма «Гранит»

Настало время показать миру, что у России тоже есть свои засекреченные герои. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог Артем Журко.

Собеседник издания поддержал выход фильма «Гранит», который рассказывает о российских инструкторах в Мозамбике.

«Сюжет картины показывает современных героев невидимого фронта, которых поливают грязью, в том числе западные СМИ. Противопоставить этому, к сожалению, мы ничего не можем, кроме оправданий», — сообщил эксперт.

Артем Журко также отметил, что нашему зрителю куда интереснее смотреть истории о простых и отважных соотечественниках.

«Наверное, настало время показать, что и у нас есть такие парни. Не ориентироваться же нам все время на условного Рэмбо, который бегает во вьетнамских джунглях и единолично уничтожает врага. Сколько можно впитывать эту сказку американского производства?» — пояснил собеседник ФАН.

кадр из фильма «Гранит» /

В завершение он добавил, что российской киноиндустрии очень не хватает новых сюжетов.

«Думаю, такие фильмы не для широкого круга. У них есть своя аудитория. Однако, думаю, такие фильмы куда лучше, чем та плеяда картин, которая рассказывает довольно банальные вещи о том, как известная сборная Советского Союза когда-то в 1970-х годах выиграла у американцев. Я только поддерживаю, что на экран у нас будут выходить какие-то ленты с оригинальным сценарием», — подытожил политолог.

Ранее актер Евгений Дятлов в беседе с ФАН поддержал выход фильма «Гранит». По его мнению, в истории нашей страны много подвигов, достойных того, чтобы лечь в основу кинолент.