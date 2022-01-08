Глава МИД Мексики Эбрард предложил создать аналог Евросоюза в Западном полушарии

Мехико, 8 января. США стоит подумать о создании в Западном полушарии объединения, похожего на Евросоюз. С такой инициативой выступил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

По словам политика, Организация американских государств сильно устарела.

«Так что было предложено создать нечто другое, но это будет зависеть от силы, которую мы, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, проявим вместе. Если мы будем едины, нам это удастся», — сказал Эбрард журналистам во время визита в Аргентину.

Ранее Мексика и Чили договорились о стратегическом партнерстве. Страны также будут укреплять контакты с другими ведущими странами Латинской Америки.