Пакистан закупит китайские вертолеты вместо турецких

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Бангладеш

ВВС Бангладеш хочет купить восемь российских ударных вертолетов

Военно-воздушные силы Бангладеш приняли решение о закупке российских ударных вертолетов Ми-28НЭ. Бюджет этого приобретения в размере 480 миллионов долларов США был утвержден министерством финансов.

Mi-28 attack helicopters for Bangladesh https://t.co/QJfjfQCGm2 — Scramble (@scramble_nl) January 2, 2022

Совсем недавно Бангладеш планировал купить американские вертолеты Boeing AH-64 Apache. Причины отказа от сделки с Соединенными Штатами не сообщаются, однако известно, что Дакку не устроили условия покупки вертолетной техники производства США.

Предполагаемая дата поставки российских вертолетов — 2022 и 2023 годы, если какие-либо проблемы не помешают этому.

Израиль

Потерпел крушение вертолет ВВС Израиля

Вечером 3 января 2022 года разбился вертолет Eurocopter AS565MA Panther, принадлежащий Военно-воздушным силам Израиля. Катастрофа произошла на побережье в районе города Хайфы во время проведения совместных учений с ЦАХАЛ.

В экстренно развернутой поисковой операции участвовали военно-морское подразделение полиции Израиля, представители элитной флотилии «Шайетет-13», военные аквалангисты из отряда «Ялтам» и 669-е спасательно-эвакуационное подразделение ВВС.

На борту вертолета Panther находились три человека. Двое из них — подполковник Эрез Сашаини и майор Хен Фогель — погибли. Единственным выжившим оказался летчик, который развернул аварийное плавсредство, но спасти остальных он не смог.

Машина принадлежала 193-й эскадрилье ВВС Израиля, которая располагается на авиабазе Рамат-Давид.

Норвегия

F-35А заменил самолеты F-16 на боевом дежурстве

Норвегия сняла с вооружения свои истребители F-16 и заменила их на новые F-35 Lightning II. Устаревшие самолеты служили с 1980 года.

Norway has retired the Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon, with the Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) officially taking over all combat aviation duties from the beginning of 2022.https://t.co/3Ep6Ik57bD pic.twitter.com/ii22iwfFgO — Tango III's Military News (@IiiTango) January 7, 2022

Первые F-35 из 52 заказанных начали поставляться в Норвегию с 2015 года, и на данный момент страна имеет в распоряжении уже 31 крылатую машину. Парк Lightning II планируется полностью укомплектовать к 2025 году.

Пакистан

Исламабад заинтересован в китайских вертолетах

Пакистан отказался покупать турецкие ударные вертолеты TAI T129 ATAK на сумму в 1,5 млрд долларов.

Reports speculate that Pakistan is moving towards inclusion of Chinese Z-10 as its attack Heli. Before this Pak was interested in Turkish attack heli pic.twitter.com/4RUPhuYCjg — Defense Forces (@defense_forc) December 31, 2021

В 2021 году Турция закупила российские зенитно-ракетные комплексы С-400, и Соединенные Штаты наложили санкции на оборонные контракты для Анкары. В частности, была приостановлена поставка двигателей, которые использовались в турецких вертолетах.

Анкара запросила у Пакистана отсрочку на поставку техники год назад, но за это время не смогла найти других поставщиков двигателей. В связи с этим Исламабад планирует закупить китайские ударные вертолеты WZ-10.

Россия

Новые самолеты Ту-160М

В 2022 году состав ВКС пополнят два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что процесс модернизации самолетов осуществляется в соответствии с утвержденным планом.

В 2022 г. состав дальней авиации РФ пополнится двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160м. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФhttps://t.co/rabu3BIKKF — ИА REGNUM (@IA_REGNUM) January 4, 2022

Особенностью улучшенных образцов авиационной техники являются новые комплексы радиоэлектронной борьбы и современные системы навигации. Кроме того, ракетоносцы будут оснащены современным вооружением, улучшенной авионикой и новейшими средствами отображения информации на приборных досках экипажа.

В 2021 году соединения дальней авиации пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС.

Таиланд

Бангкок планирует приобрести американские боевые самолеты

Главнокомандующий ВВС Таиланда Нападей Дхупатемия заявил, что планируется закупка восьми истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II американского производства для замены своих F-5 и F-16, которые используются уже более 30 лет.‎

Royal Thai Air Force to purchase eight F-35 stealth fightershttps://t.co/RemODNQ7Pj — The Defense Post (@DefensePost) January 5, 2022

Дхупатемия пояснил, что в зависимости от переговоров стоимость самолетов может быть снижена до 70 млн долларов за единицу.

Бюджетное планирование приобретения F-35 будет начато в 2023 финансовом году, в случае если премьер-министр Таиланда ‎‎‎‎Прают Чан-Оча утвердит эти планы.

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